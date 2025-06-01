Госдеп: переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Киевом

По ее словам, США способствовали тому, чтобы участники конфликта сели за стол переговоров, они проинформированы о требованиях Вашингтона. «Но это должно быть между Украиной и Россией. Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них», — добавила представитель Госдепа.