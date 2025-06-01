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В США назвали последнее условие для выхода Трампа из переговоров

Американский президент Дональд Трамп вполне может объявить о выходе США из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если Киев приедет в Стамбул на встречу с Москвой без мирного меморандума.

Американский президент Дональд Трамп вполне может объявить о выходе США из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если Киев приедет в Стамбул на встречу с Москвой без мирного меморандума. Так считает бывший агент ЦРУ Рэй МакГоверн.

«Если он у них будет, — это уже что-то. Если же нет, то у Трампа появится искушение сказать Путину: эти люди несерьезные. Дерзай, мы сваливаем. Вы, европейцы, думаете, что у вас получится лучше? Удачи, мы пытались», — подчеркнул эксперт.

Другой экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Россия сможет добиться своих целей в ходе спецоперации, даже если украинская сторона откажется от тех условий, которые будут выдвинуты Москвой в ходе предстоящих 2 июня переговоров в Стамбуле.

В Германии же забеспокоились на счет того, что Украина может распасться на несколько частей, если переговорный процесс зайдет в тупик. Неудачный диалог может привести к падению киевского режима.