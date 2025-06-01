Стармер: Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов

Напомним, ранее теневой министр обороны Британии Джеймс Картледж признал, что королевство не может сравниться с РФ в рамках военной мощи, особенно в отношении ядерного оружия. Он также добавил, что небоеспособность британских атомных подводных лодок проводить продолжительное патрулирование вызывала у него бессонницу.