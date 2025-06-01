Стармер: Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов

Британия возведёт не менее шести предприятий по производству боеприпасов и нарастит количество дальнобойных ракет, которые находятся на вооружении британской армии, сообщил премьер-министр королевства Кир Стармер.
Он отметил, что работа этих заводов позволит создать более одной тысячи квалифицированных рабочих мест.
«Мы также произведем до семи тысяч единиц дальнобойного оружия для наших вооружённых сил», — написал глава правительства в статье, опубликованной в газете The Sun on Sunday.
Стармер утверждает, что Лондону якобы приходится укреплять военную сферу. Он уточнил, что такие шаги предпринимаются вследствие новых ядерных рисков, кибератак и углубления сотрудничества России с Ираном и КНДР.
По словам премьер-министра, для Британии будто бы несут опасность «государства, имеющие передовые вооружённые силы». Статью Стармера обнародовали в преддверии публикации стратегического обзора по обороне, подготовленного британским правительством. Его представят 2 июня.
Напомним, ранее теневой министр обороны Британии Джеймс Картледж признал, что королевство не может сравниться с РФ в рамках военной мощи, особенно в отношении ядерного оружия. Он также добавил, что небоеспособность британских атомных подводных лодок проводить продолжительное патрулирование вызывала у него бессонницу.