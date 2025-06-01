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Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.

Источник: AP 2024

«И он (российский лидер — прим. ТАСС) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможное решение ФРГ начать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.