Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией

«И он (российский лидер — прим. ТАСС) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможное решение ФРГ начать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.