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Иран раскритиковал новый доклад МАГАТЭ за предвзятость

Иран выразил несогласие с докладом МАГАТЭ, заявив, что он не отражает реальный уровень взаимодействия Тегерана с агентством.

Иран выразил несогласие с докладом МАГАТЭ, заявив, что он не отражает реальный уровень взаимодействия Тегерана с агентством.

В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что страна продолжает активно сотрудничать с организацией в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Несмотря на это, в отчете, по мнению Тегерана, не учтены масштабы этого взаимодействия, включая два визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.

Иранское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало содержание доклада, указав, что в нем повторяются «предвзятые и беспочвенные» обвинения, основанные на данных, предоставленных Израилем. В МИД отметили, что Тегеран неоднократно опровергал наличие незаявленных ядерных объектов, но при этом предоставлял МАГАТЭ доступ к проверяемым площадкам и давал развернутые пояснения по всем вопросам.

В заявлении подчеркивается, что Иран считает позицию МАГАТЭ выходящей за рамки мандата организации и нарушающей принцип беспристрастности, который должен соблюдаться в работе международных структур.

Ранее США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым.