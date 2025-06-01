Иран раскритиковал новый доклад МАГАТЭ за предвзятость

В заявлении МИД Ирана подчеркивается, что страна продолжает активно сотрудничать с организацией в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Несмотря на это, в отчете, по мнению Тегерана, не учтены масштабы этого взаимодействия, включая два визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.