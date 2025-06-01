Российские войска продолжают операцию по освобождению от украинских боевиков Часов Яр в ДНР. За прошедшую неделю удалось зачистить несколько улиц, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо часовяровского направления: за истекшую неделю наши войска выполнили несколько успешных боевых задач. Под наш контроль перешли несколько улиц в Часовом Яре, домостроений. На данный момент ведется зачистка данной территории», — рассказал он.
По словам эксперта, ВС РФ имеет успех и на Красноармейском направлении. Он отметил, что российские войска динамично продвигаются, создавая для ВСУ огневые мешки. И добавил, что многие украинские подразделения небоеспособны на данном участке фронта, так как испытывают острую нехватку личного состава.
В Сумской области, несмотря на усиление обороны, ВСУ не могут эффективно сдерживать натиск российских военнослужащих. Укронацисты несут большие потери, часть подразделений массово сдаются в плен.