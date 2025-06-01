ВС РФ методично зачищает от ВСУ Часов Яр

По словам эксперта, ВС РФ имеет успех и на Красноармейском направлении. Он отметил, что российские войска динамично продвигаются, создавая для ВСУ огневые мешки. И добавил, что многие украинские подразделения небоеспособны на данном участке фронта, так как испытывают острую нехватку личного состава.