Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ методично зачищает от ВСУ Часов Яр

Российские войска продолжают операцию по освобождению от украинских боевиков Часов Яр в ДНР.

Российские войска продолжают операцию по освобождению от украинских боевиков Часов Яр в ДНР. За прошедшую неделю удалось зачистить несколько улиц, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо часовяровского направления: за истекшую неделю наши войска выполнили несколько успешных боевых задач. Под наш контроль перешли несколько улиц в Часовом Яре, домостроений. На данный момент ведется зачистка данной территории», — рассказал он.

По словам эксперта, ВС РФ имеет успех и на Красноармейском направлении. Он отметил, что российские войска динамично продвигаются, создавая для ВСУ огневые мешки. И добавил, что многие украинские подразделения небоеспособны на данном участке фронта, так как испытывают острую нехватку личного состава.

В Сумской области, несмотря на усиление обороны, ВСУ не могут эффективно сдерживать натиск российских военнослужащих. Укронацисты несут большие потери, часть подразделений массово сдаются в плен.