«Не сойдёт им с рук»: Экс-аналитик раскрыл сценарий действий РФ в случае отказа Киева от переговоров

По его словам, у Москвы есть чёткие требования: признание Крыма и четырёх новых областей частью РФ, а также вывод украинских войск и устранение «нацистских элементов» в правительстве. Он выразил уверенность в том, что нынешнее руководство Украины на данные условия не пойдёт. Джонсон отметил, что в таком случае Россия заявит, что это выбор Незалежной.