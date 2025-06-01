По его словам, у Москвы есть чёткие требования: признание Крыма и четырёх новых областей частью РФ, а также вывод украинских войск и устранение «нацистских элементов» в правительстве. Он выразил уверенность в том, что нынешнее руководство Украины на данные условия не пойдёт. Джонсон отметил, что в таком случае Россия заявит, что это выбор Незалежной.
«У России есть чёткие требования: вы признаёте Крым и эти четыре области частью России, выводите свои войска и избавляетесь от нацистских элементов в вашем правительстве. Это не сойдёт им с рук», — отметил экс-аналитик.
Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров с Киевом пройдёт 2 июня в Стамбуле. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским подготовила меморандум с изложением российской позиции. Информация из документа пока не разглашается.