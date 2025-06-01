В США признали правоту Путина в вопросе отношений с НАТО

«И он (Путин— прим. URA.RU) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News. Таким образом он прокомментировал возможные поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Германией на Украину.