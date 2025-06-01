В зоне ответственности группировки войск «Восток» украинские вооруженные формирования за последние сутки лишились десяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Он также отметил, что в ходе наступательных действий российским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Новополь на территории Донецкой Народной Республики.
По данным Гордеева, помимо уничтоженных пунктов управления БПЛА, противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Новатор», восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают операцию по освобождению от украинских боевиков Часов Яр в ДНР. За прошедшую неделю удалось зачистить несколько улиц.