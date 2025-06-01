Белый дом призвал Тегеран принять предложение США по ядерной сделке

Администрация президента США Дональда Трампа направила Ирану «детальное и приемлемое» предложение по ядерной программе и призвала Тегеран его принять, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, специальный посланник Стивен Уиткофф передал это предложение иранским властям, и принятие его соответствует интересам Тегерана. Левитт добавила, что администрация не будет комментировать детали документа.
Ранее в субботу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Оман передал Тегерану детали американского предложения. Иранский министр заявил, что ответит на него, исходя из национальных интересов.
Накануне, согласно агентству Bloomberg, Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка должна разрешать США уничтожать в Иране любые ядерные объекты. Он также выразил мнение, что соглашение может быть достигнуто в течение «ближайших двух недель».
Переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана включали пять раундов, последний из которых прошел 23 мая в Риме. По итогам Аракчи упомянул о предложенных Оманом механизмах для преодоления тупика, предположив, что прогресс возможен через один-два раунда.
Однако перед этим раундом обозначились разногласия: США потребовали от Ирана полного отказа от обогащения урана, что Тегеран отверг, указав на невозможность договоренностей при таком условии. При этом Иран допускал снижение уровня обогащения и готов был усилить контроль над своей ядерной программой для демонстрации ее мирного характера.
В 2015 году Иран и «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), снимавший санкции в обмен на ограничение ядерной программы. США вышли из сделки в мае 2018 года при Трампе, восстановив санкции. В ответ Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства по соглашению, включая отмену ограничений на ядерные исследования.