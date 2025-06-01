Белый дом призвал Тегеран принять предложение США по ядерной сделке

Однако перед этим раундом обозначились разногласия: США потребовали от Ирана полного отказа от обогащения урана, что Тегеран отверг, указав на невозможность договоренностей при таком условии. При этом Иран допускал снижение уровня обогащения и готов был усилить контроль над своей ядерной программой для демонстрации ее мирного характера.