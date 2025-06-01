По его словам, украинские военные не обладают достаточной технической подготовкой для использования высокотехнологичных ракетных систем. Именно поэтому управлять ими, как полагает журналист, будут немецкие специалисты, что фактически превращает Германию в участницу конфликта на стороне Киева.
Корреспондент отметил, что в случае атаки на территорию РФ с помощью немецких ракет, Москва будет вынуждена ответить «жёстко», чтобы устранить как вооружение, так и тех, кто его применяет. Такой сценарий, считает обозреватель, несёт серьёзные риски для всей Европы.
Сафаров также добавил, что в Берлине отдают себе отчёт о возможных последствиях поставок дальнобойного оружия. Однако, по его мнению, среди части немецкого политического истеблишмента всё ещё живы реваншистские настроения, связанные с итогами Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Россия планирует проверить сведения об отмене Германией ограничений на дальность действия ракет, поставляемых Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Но в любом случае это шаг к эскалации, прямое участие в войне, уверен глава МИД России.