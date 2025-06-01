В Турции считают, что поставка ракет Taurus Киеву сделает Германию участницей конфликта

Корреспондент отметил, что в случае атаки на территорию РФ с помощью немецких ракет, Москва будет вынуждена ответить «жёстко», чтобы устранить как вооружение, так и тех, кто его применяет. Такой сценарий, считает обозреватель, несёт серьёзные риски для всей Европы.