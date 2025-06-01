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В Турции считают, что поставка ракет Taurus Киеву сделает Германию участницей конфликта

Передача Германией дальнобойных ракет Вооружённым силам Украины (ВСУ) может привести к прямому вовлечению Берлина в конфликт с Россией. Об этом заявил обозреватель турецкого издания dikGAZETE Фуад Сафаров.

Источник: Life.ru

По его словам, украинские военные не обладают достаточной технической подготовкой для использования высокотехнологичных ракетных систем. Именно поэтому управлять ими, как полагает журналист, будут немецкие специалисты, что фактически превращает Германию в участницу конфликта на стороне Киева.

Корреспондент отметил, что в случае атаки на территорию РФ с помощью немецких ракет, Москва будет вынуждена ответить «жёстко», чтобы устранить как вооружение, так и тех, кто его применяет. Такой сценарий, считает обозреватель, несёт серьёзные риски для всей Европы.

Сафаров также добавил, что в Берлине отдают себе отчёт о возможных последствиях поставок дальнобойного оружия. Однако, по его мнению, среди части немецкого политического истеблишмента всё ещё живы реваншистские настроения, связанные с итогами Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Россия планирует проверить сведения об отмене Германией ограничений на дальность действия ракет, поставляемых Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Но в любом случае это шаг к эскалации, прямое участие в войне, уверен глава МИД России.