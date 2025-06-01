Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Aydınlık: Турции не нужно допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле

Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между РФ и Украиной должна заключаться в недопуске делегации Европейского союза, который поддерживает продолжение войны. Об этом написало турецкое издание Aydinlik Gazetesi.

Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между РФ и Украиной должна заключаться в недопуске делегации Европейского союза, который поддерживает продолжение войны. Об этом написало турецкое издание Aydinlik Gazetesi.

— Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими государствами, — сказано в статье.

Увеличение расходов на оборону ЕС и угрозы против Москвы не способствуют заключения мира и вызывают негативное отношение среди жителей Европы.

— Учитывая все это, Европе нужно принять решение: или она продолжит невозможный конфликт и поставит под угрозу собственное единство, или положит конец ему и обеспечит мир и спокойствие, — написал автор публикации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 30 мая согласился с высказыванием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, РФ и Украина смогут добиться урегулирования конфликта в течение 2025 года.