Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между РФ и Украиной должна заключаться в недопуске делегации Европейского союза, который поддерживает продолжение войны. Об этом написало турецкое издание Aydinlik Gazetesi.
— Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими государствами, — сказано в статье.
Увеличение расходов на оборону ЕС и угрозы против Москвы не способствуют заключения мира и вызывают негативное отношение среди жителей Европы.
— Учитывая все это, Европе нужно принять решение: или она продолжит невозможный конфликт и поставит под угрозу собственное единство, или положит конец ему и обеспечит мир и спокойствие, — написал автор публикации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 30 мая согласился с высказыванием министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о том, РФ и Украина смогут добиться урегулирования конфликта в течение 2025 года.