В США признали правоту Путина на счет НАТО

Президент России Владимир Путин оказался прав на счет того, что НАТО ведет прокси-войну против РФ. Такое признание в эфире телеканала Fox News сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
Так он прокомментировал намерения Германии передать в руки киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus.
«Путин считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», — отметил он.
Ранее Кит Келлог дал понять, что Вашингтон может отказаться от дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. По его словам, в США начинают осознавать: для России это не вопрос амбиций, а вопрос выживания и национальной безопасности.