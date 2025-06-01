США направили Ирану «приемлемое предложение» по ядерной программе

Администрация США предоставила иранским властям «приемлемое предложение» по вопросам ядерной программы Тегерана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
В своем заявлении Ливитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп ясно дал понять: Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу. Она также отметила, что специальный посланник США Стивен Уиткофф передал иранскому руководству подробное предложение, которое, по мнению Вашингтона, является приемлемым.
При этом Ливитт подчеркнула, что в интересах иранского режима принять это предложение. В связи с текущей сделкой администрация США решила не разглашать детали предложения для СМИ, чтобы уважить существующие договоренности и дипломатический процесс.
Ранее в отчёте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), базирующегося в Вене, появилась информация, что Иран проводил секретные ядерные испытания, кроме того, страна накопила уран до уровня, пригодного для создания ядерного оружия.