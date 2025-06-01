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В США заявили об усердии в урегулировании украинского конфликта

Украинский конфликт обязательно завершится миром, так как над этим вопросом усиленно работают.

Украинский конфликт обязательно завершится миром, так как над этим вопросом усиленно работают. Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

На вопрос, верит ли он в мирное урегулирование кризиса на Украине, Келлог ответил положительно. И добавил, что участники процесса намерены довести начатое до конца.

«Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», — отметил он.

В своем интервью Fox News Келлог поднял тему и прокси-войны НАТО против России. И признал, что президент РФ Владимир Путин был прав в этом.