Украинский конфликт обязательно завершится миром, так как над этим вопросом усиленно работают. Такое заявление в эфире телеканала Fox News сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
На вопрос, верит ли он в мирное урегулирование кризиса на Украине, Келлог ответил положительно. И добавил, что участники процесса намерены довести начатое до конца.
«Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», — отметил он.
В своем интервью Fox News Келлог поднял тему и прокси-войны НАТО против России. И признал, что президент РФ Владимир Путин был прав в этом.