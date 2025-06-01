МИД КНР потребовал от США прекратить нагнетать «теорию китайской угрозы»

«Хегсет проигнорировал призывы стран региона к миру и развитию, навязывал менталитет холодной войны о блоковой конфронтации, очернял и осуществлял нападки на Китай, раздувая “теорию китайской угрозы”, полны провокаций и подстрекательства. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против этого, уже сделал США представление», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.