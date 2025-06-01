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МИД КНР потребовал от США прекратить нагнетать «теорию китайской угрозы»

Китай резко осудил выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре, обвинив Вашингтон в нагнетании «теории китайской угрозы».

Китай резко осудил выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре, обвинив Вашингтон в нагнетании «теории китайской угрозы». В заявлении МИД КНР, опубликованном в воскресенье, подчеркивается, что американская сторона игнорирует стремление стран региона к миру и развитию, навязывая устаревшую логику холодной войны.

Китай призвал американскую сторону уважать усилия региональных государств по поддержанию стабильности, прекратить искусственно создавать конфронтацию и дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Хегсет проигнорировал призывы стран региона к миру и развитию, навязывал менталитет холодной войны о блоковой конфронтации, очернял и осуществлял нападки на Китай, раздувая “теорию китайской угрозы”, полны провокаций и подстрекательства. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против этого, уже сделал США представление», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Китаем, но готов к решительным действиям в случае необходимости.

Ранее США назвали ответ ХАМАС на мирное предложение неприемлемым.