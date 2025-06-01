Президент России Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против РФ. Об этом заявил в субботу, 31 мая, спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог.
— Путин считает это прокси-войной стран Североатлантического альянса. Честно говоря, так и есть. Посмотрите, какую поддержку оказывают европейские страны. И он это видит, — высказался он в эфире канала Fox News, передает РИА Новости.
НАТО может прекратить расширение к границам РФ. Об этом заявил 30 мая Кит Келлог. Он отметил, что беспокойство Москвы расширением альянса на восток является закономерным.
В то же время украинские СМИ сообщали, что странам НАТО выгодно продолжение конфликта между Украиной и РФ, поскольку это дает альянсу время на собственное перевооружение. По мнению журналистов, Киев должен сдерживать Москву до 2029 года.
Также сообщалось, что Чехия остается надежным членом Европейского союза и НАТО и признает необходимость поражения России в украинском конфликте. Глава МИД Чехии Ян Липавский также отметил, что провал РФ на Украине является жизненным интересом страны.