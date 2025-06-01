Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе США рассказали, кто должен вести переговоры по урегулированию

В пресс-службе Госдепа отметили, что США предложили новый формат и временные рамки для оценки намерений сторон.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести непосредственно Россия и киевский режим, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По её словам, американские власти лишь предложили новый формат и временные рамки для оценки намерений сторон, о чем ранее говорил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Это должно быть между Украиной и Россией. Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них», — сказал представитель ведомства в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, 31 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция работает над обеспечением встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле. Он добавил, что усилия по прекращению украинского конфликта продолжаются.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ЕС, поднимая вопросы поставок вооружений накануне мирных инициатив, по сути провоцирует Киев на отказ от переговоров с Москвой.