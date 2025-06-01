В Госдепе США рассказали, кто должен вести переговоры по урегулированию

Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести непосредственно Россия и киевский режим, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
По её словам, американские власти лишь предложили новый формат и временные рамки для оценки намерений сторон, о чем ранее говорил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Это должно быть между Украиной и Россией. Мы довели людей до переговоров, они знают, чего мы требуем, но всё зависит от них», — сказал представитель ведомства в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, 31 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция работает над обеспечением встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле. Он добавил, что усилия по прекращению украинского конфликта продолжаются.