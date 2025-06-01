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В Турции назвали делегацию, которой не место на переговорах в Стамбуле

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной, которого ожидают в Стамбуле, по мнению турецкой газеты Aydinlik Gazetesi, должен пройти без участия делегации Европейского союза. Издание подчёркивает, что позиция Брюсселя остаётся «провоенной».

Источник: Life.ru

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного влияния на отношения Турции с обеими странами», — говорится в публикации.

Авторы указывают, что рост военных расходов Евросоюза и его агрессивные заявления в адрес России только усугубляют конфликт и заставляют европейцев скептически относиться к инициативам мира. При этом газета отмечает, что ЕС стоит перед выбором: либо продолжать безнадёжную войну и рисковать внутренним единством, либо остановить боевые действия и способствовать установлению стабильности.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что Россия добьётся своих целей, даже если Киев откажется принимать её условия на переговорах в Стамбуле. По его словам, у Москвы есть чёткие требования: признание Крыма и четырёх новых областей частью РФ, а также вывод украинских войск и устранение «нацистских элементов» в правительстве.