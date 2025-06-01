Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что Россия добьётся своих целей, даже если Киев откажется принимать её условия на переговорах в Стамбуле. По его словам, у Москвы есть чёткие требования: признание Крыма и четырёх новых областей частью РФ, а также вывод украинских войск и устранение «нацистских элементов» в правительстве.