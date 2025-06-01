ЦАХАЛ подтвердил гибель главы «Хамаса»

«ЦАХАЛ и Космическое агентство Израиля публикуют кадры, запечатлевшие удар по подземной инфраструктуре под Европейским госпиталем в Хан-Юнисе, в результате которого были ликвидированы Мохаммад Синвар и Мохаммад Сабанех», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram.
В публикации говорится, что удар по больнице не нанес ущерба, угрожающего функциональности учреждения. «До и во время удара были приняты меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению», — добавил ЦАХАЛ.
18 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Мухаммеда Синвара нашли мертвым на юге сектора Газа. Вместе с ним погибли десять его помощников.
Мухаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, который возглавил палестинское движение в августе 2024 года. В октябре того же года он был убит, после чего «Хамас» возглавил Мухаммед.