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ЦАХАЛ подтвердил гибель главы «Хамаса»

Армия обороны Израиля заявила, что в результате удара по подземной инфраструктуре под госпиталем в Хан-Юнисе погиб глава военного крыла движения «Хамас» Мухаммед Синвар. 28 мая о его смерти сообщал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: AP 2024

«ЦАХАЛ и Космическое агентство Израиля публикуют кадры, запечатлевшие удар по подземной инфраструктуре под Европейским госпиталем в Хан-Юнисе, в результате которого были ликвидированы Мохаммад Синвар и Мохаммад Сабанех», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram.

В публикации говорится, что удар по больнице не нанес ущерба, угрожающего функциональности учреждения. «До и во время удара были приняты меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению», — добавил ЦАХАЛ.

18 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Мухаммеда Синвара нашли мертвым на юге сектора Газа. Вместе с ним погибли десять его помощников.

Мухаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, который возглавил палестинское движение в августе 2024 года. В октябре того же года он был убит, после чего «Хамас» возглавил Мухаммед.