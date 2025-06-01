Конфликт на территории Украины закончится миром. Об этом в субботу, 31 мая, спецпосланник Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог.
— Да, я верю в мирное урегулирование. Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца, — заявил он в эфире канала Fox News, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин прав, говоря о происходящем на Украине как о прокси-войне против РФ. Об этом заявил 31 мая Кит Келлог.
НАТО может прекратить расширение к границам России. Об этом заявил 30 мая Кит Келлог. Он отметил, что беспокойство Москвы расширением альянса на восток является закономерным.
В то же время украинские СМИ сообщали, что странам НАТО выгодно продолжение конфликта между Украиной и РФ, поскольку это дает альянсу время на собственное перевооружение. По мнению журналистов, Киев должен сдерживать Москву до 2029 года.