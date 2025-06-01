Aydınlık: Турции не следует допускать делегацию ЕС на переговоры в Стамбуле

В статье отмечается, что Турция должна настаивать на необходимости достижения мира и препятствовать участию тех европейских стран, которые заинтересованы в продолжении боевых действий. Такой подход важен для обеспечения стабильности в регионе и для укрепления добрососедских отношений Турции с обеими сторонами конфликта.