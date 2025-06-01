Турция должна сыграть ключевую роль на предстоящих переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной, сосредоточившись на недопущении делегации ЕС, которая поддерживает продолжение конфликта. Об этом пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi.
В статье отмечается, что Турция должна настаивать на необходимости достижения мира и препятствовать участию тех европейских стран, которые заинтересованы в продолжении боевых действий. Такой подход важен для обеспечения стабильности в регионе и для укрепления добрососедских отношений Турции с обеими сторонами конфликта.
Газета также указывает, что рост военных расходов Евросоюза и угрозы в адрес России не способствуют миру и вызывают негативную реакцию среди населения Европы.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым заявил, что Турция работает над обеспечением встречи представителей России и Украины в Стамбуле.