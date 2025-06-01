В Запорожье прогремело несколько взрывов

В оккупированном Вооружёнными силами Украины городе Запорожье произошла серия взрывов, также была слышна стрельба. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
«Жители города сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — сказал Рогов.
Он призвал жителей города укрыться в безопасных местах и держаться подальше от военных объектов и мест скопления боевиков ВСУ.
Ранее Рогов сообщил, что в городе Васильевка в Запорожской области нашли подозрительный предмет, его решено обезвредить с помощью подрыва.