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В Запорожье прогремело несколько взрывов

Серия взрывов прогремела в оккупированном ВСУ городе Запорожье.

Источник: Аргументы и факты

В оккупированном Вооружёнными силами Украины городе Запорожье произошла серия взрывов, также была слышна стрельба. Об этом РИА Новости сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«Жители города сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — сказал Рогов.

Он призвал жителей города укрыться в безопасных местах и держаться подальше от военных объектов и мест скопления боевиков ВСУ.

Ранее Рогов сообщил, что в городе Васильевка в Запорожской области нашли подозрительный предмет, его решено обезвредить с помощью подрыва.