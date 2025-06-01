Спецпосланник Трампа Келлог: украинский конфликт завершится миром

Украинский конфликт в итоге завершится миром, заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Чиновнику задали вопрос, уверен ли он в достижении урегулирования и завершении боевых действий.
«Да, я верю», — сказал Келлог.
Спецпосланник отметил, что президент США Дональд Трамп именно тот, кто может добиться такого результата.
«Все работают не покладая рук над тем, чтобы довести дело до конца», — добавил представитель главы государства.
Напомним, заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на то, что прагматическое отношение администрации США к России отразится на процессе урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что команда Трампа исходит из более рационального и прагматического отношения к РФ.