Спецпосланник Трампа Келлог: украинский конфликт завершится миром

Напомним, заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на то, что прагматическое отношение администрации США к России отразится на процессе урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что команда Трампа исходит из более рационального и прагматического отношения к РФ.