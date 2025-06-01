Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

«Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества — наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!» — написал президент.