Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей — пост появился в аккаунте президента в соцсети Х.
«Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества — наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!» — написал президент.
Добавим, в честь Международного дня защиты детей сегодня, 1 июня, в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным.