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Токаев поздравил казахстанцев с Днем защиты детей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 1 июня — Днем защиты детей, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт президента в соцсети.

Источник: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей — пост появился в аккаунте президента в соцсети Х.

«Поздравляю с Днем защиты детей! Воспитать подрастающее поколение, дать ему лучшие знания и привить высокие моральные качества — наш общий долг. Государство создает все условия для всестороннего развития детей. Желаю каждому ребенку счастливого детства и светлого будущего!» — написал президент.

Добавим, в честь Международного дня защиты детей сегодня, 1 июня, в алматинском метро проезд для детей будет бесплатным.