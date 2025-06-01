«Путин явно это видит»: Келлог заявил, что НАТО ведёт войну с Россией руками Украины

«Посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки Украины. Путин явно это видит», — сказал спецпосланник, комментируя возможные поставки немецких ракет Taurus Незалежной.
При этом Келлог выразил уверенность в мирном урегулировании конфликта, отметив, что над этим ведётся активная работа. Детали о конкретных усилиях, направленных на достижение мира, он не уточнил.
Ранее Кит Келлог допускал возможность прекращения расширения НАТО на восток, в сторону российских границ. Он отмечал, что для России это вопрос безопасности, и предположил, что президент США Дональд Трамп может принять такое решение. В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий выражал мнение, что заявления Келлога могут не отражать реальную позицию американского руководства. По его мнению, официальные высказывания могут расходиться с реальными действиями руководства страны.