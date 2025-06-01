«Путин явно это видит»: Келлог заявил, что НАТО ведёт войну с Россией руками Украины

Ранее Кит Келлог допускал возможность прекращения расширения НАТО на восток, в сторону российских границ. Он отмечал, что для России это вопрос безопасности, и предположил, что президент США Дональд Трамп может принять такое решение. В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий выражал мнение, что заявления Келлога могут не отражать реальную позицию американского руководства. По его мнению, официальные высказывания могут расходиться с реальными действиями руководства страны.