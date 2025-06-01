Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну против России

Кит Келлог, специальный представитель США по Украине, согласился с мнением Владимира Путина о том, что НАТО ведёт против России прокси-войну.
«И Путин считает, что это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Путин явно это видит», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможное решение ФРГ начать поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Касательно хода российско-украинских переговоров, Келлог заявил, что Соединённые Штаты «пока не получили» от России предложения по меморандуму. В то же время он сообщил, что после консультаций с европейскими партнёрами в Лондоне был разработан документ из 22 пунктов. Этот документ предусматривает прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Однако ни одна из сторон не выразила полного удовлетворения этим документом.
Ранее сообщалось, что отправка немецких авиационных крылатых ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности Taurus была заблокирована министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем, несмотря на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о неограниченной военной поддержке Киева.