Келлог: Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну против России

Касательно хода российско-украинских переговоров, Келлог заявил, что Соединённые Штаты «пока не получили» от России предложения по меморандуму. В то же время он сообщил, что после консультаций с европейскими партнёрами в Лондоне был разработан документ из 22 пунктов. Этот документ предусматривает прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Однако ни одна из сторон не выразила полного удовлетворения этим документом.