Зеленский не поддержит условия РФ для завершения конфликта

«Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий у Украины больше нет, и остальной мир это видит. Об этом говорит ему Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — поделился мнением Маркель.