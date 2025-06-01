Глава киевского режима Владимир Зеленский не станет принимать предложения России по мирному урегулированию конфликта, которые будут сделаны 2 июня в Стамбуле в рамках второго раунда переговоров. Иначе он просто лишится власти, а затягивание боевых действий ему политически выгодно, считает австрийский аналитик Геральд Маркель.
«Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий у Украины больше нет, и остальной мир это видит. Об этом говорит ему Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — поделился мнением Маркель.
Эксперт уверен, что после прекращения огня миллионы граждан Украины начнут задавать Зеленскому неудобные вопросы. И все они будут сводиться к одному: а зачем был нужен этот конфликт. Но подобного развития событий глава киевского режима не может допустить.
Маркель признал, что Россия освободила те территории, которые исторически заселяли этнические русские. Поэтому, считает он, эти регионы уже никогда не вернутся Украине.
Ранее «МК» писал, что американский президент Дональд Трамп вполне может объявить о выходе США из переговоров по урегулированию украинского конфликта, если Киев приедет в Стамбул на встречу с Москвой без мирного меморандума.