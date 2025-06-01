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В Австрии предрекли Зеленскому неутешительную судьбу после переговоров

В Австрии заявили, что как только «замолкнут выстрелы», миллионы жителей Украины спросят Владимира Зеленского о целесообразности конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Австрийский аналитик Геральд Маркель заявил в эфире YouTube-канала ExxpressTV, что Владимир Зеленский не поддержит новое мирное предложение РФ на переговорах.

«Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий (новых регионов РФ — прим. ред.) больше нет, и остальной мир это видит. Об этом говорит ему (Владимиру Зеленскому — прим. ред.) Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — приводит РИА Новости слова Геральда Маркеля.

Эксперт добавил, что как только «замолкнут выстрелы», миллионы жителей Украины спросят Владимира Зеленского о целесообразности конфликта. Он не может этого допустить.

Новый раунд российско-украинских переговоров должен состояться 2 июня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, делегация России привезет на них проект меморандума и другие предложения по прекращению огня.