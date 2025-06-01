В Австрии предрекли Зеленскому неутешительную судьбу после переговоров

«Независимо от того, насколько обостряется ситуация в Европе, этих территорий (новых регионов РФ — прим. ред.) больше нет, и остальной мир это видит. Об этом говорит ему (Владимиру Зеленскому — прим. ред.) Дональд Трамп, это же повторяют его посланники, и, конечно, Зеленский не сможет пойти на это, потому что в политическом плане он тогда будет мертв», — приводит РИА Новости слова Геральда Маркеля.