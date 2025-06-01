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Келлог: Трамп завершит конфликт на Украине мирным путём

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путём. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущей. По его словам, в окружении президента США Дональда Трампа уверены, что нынешние усилия могут привести к завершению боевых действий. Келлог добавил, что над этим «все усердно работают».

Источник: AP 2024

«Да, я так считаю, если кто-то и может сделать это, так это Трамп», — сказал спецпредставитель, подчеркнув роль хозяина Белого дома в потенциальном урегулировании ситуации.

Ранее Келлог заявил, что НАТО ведёт войну с Россией руками Украины. По его словам, российский лидер Владимир Путин явно это видит. При этом спецпредставитель выразил уверенность в мирном урегулировании конфликта, отметив, что над этим ведётся активная работа. Детали о конкретных усилиях, направленных на достижение мира, он не уточнил.