Келлог: Трамп завершит конфликт на Украине мирным путём

Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине завершится мирным путём. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущей. По его словам, в окружении президента США Дональда Трампа уверены, что нынешние усилия могут привести к завершению боевых действий. Келлог добавил, что над этим «все усердно работают».