Келлог: Трамп завершит конфликт на Украине мирным путём

«Да, я так считаю, если кто-то и может сделать это, так это Трамп», — сказал спецпредставитель, подчеркнув роль хозяина Белого дома в потенциальном урегулировании ситуации.
Ранее Келлог заявил, что НАТО ведёт войну с Россией руками Украины. По его словам, российский лидер Владимир Путин явно это видит. При этом спецпредставитель выразил уверенность в мирном урегулировании конфликта, отметив, что над этим ведётся активная работа. Детали о конкретных усилиях, направленных на достижение мира, он не уточнил.