«Вызывает вопросы»: Вена возмущена планами Киева забрать эвакуированных детей-инвалидов

Клиника, где сейчас находятся дети, узнала о планах украинской стороны буквально на днях. Никаких обсуждений с врачами и персоналом не было. Представитель центра Йоханнес Валльнер уточнил, что их мнение никто не спрашивал — ни о готовности детей, ни о том, как они себя чувствуют и справятся ли с переездом.