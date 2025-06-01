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«Вызывает вопросы»: Вена возмущена планами Киева забрать эвакуированных детей-инвалидов

Бывший госсекретарь Австрийской народной партии Кристине Марек обратилась к украинскому послу с письмом, в котором выразила недоумение по поводу того, что Киев настаивает на возвращении 52 детей-инвалидов. Их вывезли из Кропивницкого в начале конфликта, и сейчас они живут в австрийском пансионате SeneCura в Бургауберге.

Источник: Life.ru

Согласно украинскому изданию «Страна.ua», киевские власти объяснили, что дети подросли и их нужно устраивать в приёмные семьи или под опеку на Украине. Но в Австрии считают, что сейчас — не время. Марек напомнила, что Незалежная всё ещё находится под обстрелами, и возвращение может быть опасным.

Клиника, где сейчас находятся дети, узнала о планах украинской стороны буквально на днях. Никаких обсуждений с врачами и персоналом не было. Представитель центра Йоханнес Валльнер уточнил, что их мнение никто не спрашивал — ни о готовности детей, ни о том, как они себя чувствуют и справятся ли с переездом.

«Всё это вызывает у нас серьёзные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения», — сказал Валльнер.

По его словам, сейчас дети получают всё необходимое: медицину, уход, образование. Всё это финансируют местные власти. Представитель УВКБ ООН в Австрии Кристоф Пинтер также напомнил, что любое решение должно исходить прежде всего из интересов самих детей. Он добавил, что необходимо провести оценку ситуации, отдельно по каждому ребёнку.

Напомним, ещё в 2023 году стало известно, что десятки украинских семей просили вернуть детей, насильно вывезенных в Европу. Выяснилось, что военизированные организации «Белые ангелы» и «Феникс» вывозили их, получая за каждого ребёнка до двух тысяч долларов.