«Вызывает вопросы»: Вена возмущена планами Киева забрать эвакуированных детей-инвалидов

Согласно украинскому изданию «Страна.ua», киевские власти объяснили, что дети подросли и их нужно устраивать в приёмные семьи или под опеку на Украине. Но в Австрии считают, что сейчас — не время. Марек напомнила, что Незалежная всё ещё находится под обстрелами, и возвращение может быть опасным.
Клиника, где сейчас находятся дети, узнала о планах украинской стороны буквально на днях. Никаких обсуждений с врачами и персоналом не было. Представитель центра Йоханнес Валльнер уточнил, что их мнение никто не спрашивал — ни о готовности детей, ни о том, как они себя чувствуют и справятся ли с переездом.
«Всё это вызывает у нас серьёзные вопросы. Мы не знаем, кто конкретно и как будет обеспечивать уход за ними после возвращения», — сказал Валльнер.
По его словам, сейчас дети получают всё необходимое: медицину, уход, образование. Всё это финансируют местные власти. Представитель УВКБ ООН в Австрии Кристоф Пинтер также напомнил, что любое решение должно исходить прежде всего из интересов самих детей. Он добавил, что необходимо провести оценку ситуации, отдельно по каждому ребёнку.
Напомним, ещё в 2023 году стало известно, что десятки украинских семей просили вернуть детей, насильно вывезенных в Европу. Выяснилось, что военизированные организации «Белые ангелы» и «Феникс» вывозили их, получая за каждого ребёнка до двух тысяч долларов.