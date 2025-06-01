Российские войска с начала года уничтожили более 220 тысяч боевиков ВСУ

Приблизительно одинаковые показатели имеются у «Севера» и «Запада». Потери вэсэушников на их участках составили 43 и 40 тысяч соответственно. На «Южном» направлении — более 36,6 тысячи, на «Восточном» — порядка 24 тысяч.