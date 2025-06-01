Командование ВСУ с начала 2025 года на различных направлениях потеряло более 220 тысяч боевиков. Такие подсчеты приводит ТАСС на основе официальных сводок Минобороны России.
Больше всего укронацисты понесли потери в зоне ответственности группировки «Центр». «Центральные» уничтожили почти 70 тысяч националистов и иностранных наемников.
Приблизительно одинаковые показатели имеются у «Севера» и «Запада». Потери вэсэушников на их участках составили 43 и 40 тысяч соответственно. На «Южном» направлении — более 36,6 тысячи, на «Восточном» — порядка 24 тысяч.
Группировка «Днепр» сократила численность личного составы ВСУ более чем на 10 тысяч боевиков. Ранее «МК» писал, что на Сумском направлении для ВСУ сложилась тяжелая обстановка: боевики из 103-й бригады теробороны несут огромные потери, а пограничники массово сдаются в плен.