Nikkei: из-за Трампа на саммите G7 могут отказаться от итогового заявления

Напомним, 21 мая Трамп заявил, что формат «Группы восьми» (G8), в котором участвовала Россия, был гораздо лучше, чем нынешняя G7. Он выразил мнение, что если бы РФ осталась бы в составе организации, то украинского кризиса удалось бы избежать.