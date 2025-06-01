Nikkei: из-за Трампа на саммите G7 могут отказаться от итогового заявления

Саммит «Большой семёрки» (G7) может пройти без итогового заявления из-за позиции президента США Дональда Трампа, написала японская газета Nikkei со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что участники мероприятия способны отказаться от такого шага, чтобы не заострять внимание на разногласиях между американским лидером и главами других государств, входящих в эту организацию. По данным журналистов, вместо единого заявления планируется принять семь отдельных документов.
Эти бумаги будут касаться сотрудничества стран в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, внедрение искусственного интеллекта, развитие инфраструктуры и решение миграционных вопросов. При этом участники саммита не будут обсуждать ситуацию в мировой торговле или отношения с РФ.
Встреча лидеров G7 состоится с 15 по 17 июня в Канаде.
Напомним, 21 мая Трамп заявил, что формат «Группы восьми» (G8), в котором участвовала Россия, был гораздо лучше, чем нынешняя G7. Он выразил мнение, что если бы РФ осталась бы в составе организации, то украинского кризиса удалось бы избежать.