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Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с председателем Управления мусульман Узбекистана, муфтием шейхом Нуриддином Холикназаром. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В эти дни наши граждане республики находятся в Мекке для совершения обряда Хаджа. Лидер страны поинтересовался условиями, созданными для паломников, состоянием их здоровья и настроением.

Муфтий отметил, что были приняты все необходимые организационные меры для полноценного совершения обряда Хаджа.

В настоящее время все 15 тыс. паломников из Узбекистана прибыли в Саудовскую Аравию. Их сопровождают более 300 руководителей групп, 50 высококвалифицированных врачей, свыше 10 поваров и другие специалисты.

В этом году по запросу узбекской стороны в долине Арафат установили закрытые палатки, окруженные теплоизоляционными панелями и оснащенные системой охлаждения, с коврами и постельными принадлежностями. Это создает дополнительные удобства для паломников в летнюю жару.

В целом подготовка к нынешнему сезону Хаджа была проведена на более высоком уровне, обеспечены все необходимые условия. Наполненные чувством благодарности соотечественники в святых местах молятся Всевышнему о мире и благополучии нашей страны и народа.

говорится в сообщении

Муфтий Нуриддин Холикназар передал президенту приветствия и добрые слова паломников. В свою очередь, глава государства направил всем паломникам свои приветствия и пожелал им благополучного возвращения на Родину.

Он также выразил надежду, что после возвращения в Узбекистан паломники станут примером в укреплении социальной среды в своих махаллях, в оказании помощи нуждающимся и просвещении молодежи.