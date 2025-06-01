Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с председателем Управления мусульман РУз

В этом году по запросу узбекской стороны в долине Арафат установили закрытые палатки, окруженные теплоизоляционными панелями и оснащенные системой охлаждения, с коврами и постельными принадлежностями. Это создает дополнительные удобства для паломников в летнюю жару.