Трамп вскоре объявит нового кандидата на пост директора NASA

Напомним, ранее замруководителя NASA по космических программ Кеннет Бауэрсокс заявил, что NASA и Роскосмос продолжают совместную работу над подготовкой подробного плана завершения эксплуатации МКС, хотя точные сроки окончания ее миссии пока не определены.