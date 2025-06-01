Трамп вскоре объявит нового кандидата на пост директора NASA

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что в ближайшее время объявит нового кандидата на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Я снимаю кандидатуру Джареда Айзекмана с поста руководителя НАСА. Я скоро назову нового кандидата, который сделает Америку первой в космосе», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
До этого американские СМИ писали, что Трамп хочет отозвать кандидатуру Айзекмана на пост руководителя NASA, поскольку тот делал пожертвования демократам.
Напомним, ранее замруководителя NASA по космических программ Кеннет Бауэрсокс заявил, что NASA и Роскосмос продолжают совместную работу над подготовкой подробного плана завершения эксплуатации МКС, хотя точные сроки окончания ее миссии пока не определены.