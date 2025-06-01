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«Мы видим в вас наше будущее». Лукашенко поздравил юных соотечественников с Днем защиты детей

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к юным соотечественникам по случаю Международного дня защиты детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей. В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями», — говорится в обращении.

Для этого, отметил Александр Лукашенко, в стране созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина — все, что нужно для реализации амбициозных планов.

«Уверен, вы продолжите наши начинания — от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью», — подчеркнул Президент.

Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Международного дня защиты детей.

Дорогие друзья!

В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей.

В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями.

Для этого созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина — все, что нужно для реализации амбициозных планов.

Уверен, вы продолжите наши начинания — от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью.

Дорогие ребята! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, яркими открытиями и заботой любящих взрослых. Пусть исполняются самые смелые мечты. Удивляйте нас своими талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями.

Желаю вам крепкого здоровья и, разумеется, насыщенных и интересных летних каникул.

Александр Лукашенко.

1 июня 2025 года.