«Мы видим в вас наше будущее». Лукашенко поздравил юных соотечественников с Днем защиты детей

«В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей. В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями», — говорится в обращении.
Для этого, отметил Александр Лукашенко, в стране созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина — все, что нужно для реализации амбициозных планов.
«Уверен, вы продолжите наши начинания — от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью», — подчеркнул Президент.
Обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю Международного дня защиты детей.
Дорогие друзья!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей.
В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями.
Для этого созданы необходимые условия: качественное образование, широкая социальная поддержка, доступная медицина — все, что нужно для реализации амбициозных планов.
Уверен, вы продолжите наши начинания — от разработки новых технологий и управления сложными механизмами до развития экономики, социальной сферы и защиты нашего государства. И конечно, будете бесконечно любить и гордиться родной Беларусью.
Дорогие ребята! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, яркими открытиями и заботой любящих взрослых. Пусть исполняются самые смелые мечты. Удивляйте нас своими талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями.
Желаю вам крепкого здоровья и, разумеется, насыщенных и интересных летних каникул.
Александр Лукашенко.
1 июня 2025 года.