«Мы видим в вас наше будущее». Лукашенко поздравил юных соотечественников с Днем защиты детей

«В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день защиты детей. В нашей стране с большой ответственностью относятся к каждому ребенку. Мы видим в вас наше будущее. Вкладываем много труда, чтобы ваше детство было счастливым, наполненным новыми знаниями и позитивными эмоциями», — говорится в обращении.