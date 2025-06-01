Потери ВСУ за пять месяцев превысили 220 тысяч человек. Военная операция, день 1194-й

8:09 Потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.
8:06 Госдеп США: переговоры по урегулированию на Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом.
8:01 Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что ~президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией~.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1194-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.