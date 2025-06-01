Потери ВСУ за пять месяцев превысили 220 тысяч человек. Военная операция, день 1194-й

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Он сообщил, что Вашингтон еще не получил предложение России по меморандуму. В Госдепе США заявили, что переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Потери ВСУ за последние пять месяцев превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. «Газета.Ru» ведет хронику событий.