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Потери ВСУ за пять месяцев превысили 220 тысяч человек. Военная операция, день 1194-й

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. Он сообщил, что Вашингтон еще не получил предложение России по меморандуму. В Госдепе США заявили, что переговоры должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Потери ВСУ за последние пять месяцев превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:09 Потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.

8:06 Госдеп США: переговоры по урегулированию на Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом.

8:01 Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что ~президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией~.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1194-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.