В Казахстане начался отбор в Президентский молодежный кадровый резерв

При регистрации кандидату необходимо выбрать отраслевое направление, в рамках которого он желает осуществлять трудовую деятельность в случае его зачисления в Резерв. Для каждого отраслевого направления будет предусмотрена квота для зачисления в Резерв. При этом на всех этапах будет обеспечен пропорциональный отбор кандидатов с целью поддержания их равномерного количества по каждому отраслевому направлению.