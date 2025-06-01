Губернатор Калининградской области Беспрозванных вступил в отряд БАРС

«Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку. Обучение проходит исключительно на территории Калининградской области. Вступить может каждый, кто состоит в запасе и заключил контракт с Минобороны РФ», — написал Беспрозванных в Telegram-канале.