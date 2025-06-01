Губернатор Калининградской области Беспрозванных вступил в отряд БАРС

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что вступил в отряд территориальной обороны «БАРС-Калининград». Об этом говорится в Telegram-канале политика.
По словам губернатора, он, а также члены команды правительства и главы муниципалитетов присоединились в отряд «БАРС-Калининград».
«Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку. Обучение проходит исключительно на территории Калининградской области. Вступить может каждый, кто состоит в запасе и заключил контракт с Минобороны РФ», — написал Беспрозванных в Telegram-канале.
Боевой армейский резерв страны, по словам губернатора, эффективная структура, хорошо зарекомендовавшая себя в регионах. Калининградская область стала пятым регионом, где создаются подобные подразделения территориальной обороны.