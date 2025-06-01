Крушение моста на поезд под Брянском назвали терактом

После того, как произошел подрыв автомобильного поста в Брянской области с дальнейшим его падением на пассажирский поезд, можно в очередной раз констатировать, что Украина находится во власти террористов. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский сенатор Андрей Клишас.
«Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов», — написал политик.
По его мнению, ответом на подобные теракты и прочие атаки киевского режима на российские территории должна стать обширная буферная зона. Ее протяженность должна быть такой, чтобы ни один украинский террорист не пересек границу.
Помимо этого, все остальные украинские земли, считает Клишас, должны быть подвержены тотальной денацификации. Украина должна быть демилитаризирована, а ее государственность подлежит перезагрузке.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в результате подрыва моста и его падения на пассажирский поезд пострадали 69 человек. Семеро граждан погибли.