Крушение моста на поезд под Брянском назвали терактом

После того, как произошел подрыв автомобильного поста в Брянской области с дальнейшим его падением на пассажирский поезд, можно в очередной раз констатировать, что Украина находится во власти террористов. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский сенатор Андрей Клишас.