Сеет раскол: Китай обвинил главу Пентагона в «клеветнических заявлениях»

«Диалог Шангри-ла» — это ежегодная конференция, в которой принимают участие десятки лидеров, министров обороны и военачальников со всего мира, которые в течение трех дней проводят групповые дискуссии и выступают с речами. Но большая часть важных взаимодействий происходит в кулуарах, на частных встречах между представителями. В последние годы США и Китай часто обменивались колкостями, но иногда также проводили важные встречи, в том числе в прошлом году с министром обороны Китая Дун Цзюнем и предшественником Хегсета Ллойдом Остином.