Сеет раскол: Китай обвинил главу Пентагона в «клеветнических заявлениях»

Правительство Китая обвинило министр обороны США Пита Хегсета в попытке «посеять раскол» в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за его выступления на оборонной конференции в Сингапуре, где шеф Пентагона предупредил, что Пекин представляет собой потенциально «неминуемую» угрозу.
В субботу Хегсет заявил, что Китай «достоверно готовится к потенциальному использованию военной силы для изменения баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе» и репетирует «реальную сделку» по вторжению на Тайвань, пишет The Guardian.
«Нет причин приукрашивать ситуацию. Угроза, которую представляет Китай, реальна, и она может стать неизбежной», — заявил министр обороны США в своем программном выступлении на оборонном форуме Shangri-la Dialogue, призвав азиатские страны увеличить расходы на оборону.
В воскресенье министерство иностранных дел Китая осудило слова главы Пентагона, которые, по его словам, были «наполнены провокациями и направлены на то, чтобы посеять раскол».
«Хегсет намеренно проигнорировал призыв стран региона к миру и развитию и вместо этого пропагандировал менталитет холодной войны в пользу блоковой конфронтации, поносил Китай клеветническими обвинениями и ложно называл Китай “угрозой”, — говорится в заявлении МИД КНР. — Эти высказывания были полны провокаций и направлены на то, чтобы посеять раскол. Китай осуждает их и решительно выступает против них, а также выразил решительный протест США».
В заявлении китайского внешнеполитического ведомства также содержится опровержение заявления Хегсета о том, что Китай пытается стать «державой-гегемоном» в регионе.
«Ни одна страна в мире не заслуживает того, чтобы ее называли державой-гегемоном, кроме самих США, которые также являются основным фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении МИД Китая.
Министерство иностранных дел КНР обвинило Хегсета в «игре с огнем» в том, что оно называет «тайваньским вопросом». Пекин утверждает, что Тайвань является провинцией Китая, незаконно управляемой сепаратистами, и обещает воссоединиться с островом.
Выступая перед журналистами в воскресенье утром, министр обороны Австралии Ричард Марлс отверг предположение о критике Китаем Хегсета.
«То, что мы наблюдаем в Китае, — это самое большое увеличение военного потенциала и наращивание мощи в обычном смысле слова любой страной со времен окончания второй мировой войны, — сказал он. — Это одна из ключевых особенностей сложного стратегического ландшафта, с которым все мы сталкиваемся в регионе и с которым сталкиваются во всем мире».
Марлс отметил, что Австралия сотрудничала с региональными партнерами, включая США и Филиппины, «в течение длительного периода времени, чтобы поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах», включая свободу судоходства, для утверждения конвенции ООН по морскому праву. США не подписали эту конвенцию, напоминает The Guardian.
«Диалог Шангри-ла» — это ежегодная конференция, в которой принимают участие десятки лидеров, министров обороны и военачальников со всего мира, которые в течение трех дней проводят групповые дискуссии и выступают с речами. Но большая часть важных взаимодействий происходит в кулуарах, на частных встречах между представителями. В последние годы США и Китай часто обменивались колкостями, но иногда также проводили важные встречи, в том числе в прошлом году с министром обороны Китая Дун Цзюнем и предшественником Хегсета Ллойдом Остином.
Однако в этом году Китай направил лишь небольшую делегацию во главе с вице-президентом национального университета обороны Народно-освободительной армии Китая, адъютантом тыла Ху Ганфэном.
В субботу днем Ху заявил группе экспертов, в состав которой входил глава вооруженных сил Великобритании, что выступавшие пытались «спровоцировать, внести раскол и спровоцировать конфронтацию в регионе», критикуя Китай. Он сказал, что морская ситуация в регионе «в целом стабильна», но сталкивается с «серьезными вызовами», и обвинил неназванные страны в наращивании военного присутствия и посягательстве на территориальный суверенитет других стран «во имя так называемой свободы судоходства» и поддержке «сепаратистских сил за независимость Тайваня».
Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря, где несколько стран предъявляют пересекающиеся претензии на суверенитет. Китай отклонил решение Гаагского суда о том, что его претензии незаконны, напоминает The Guardian.
Позже в воскресенье министр обороны Сингапура Чан Чун Синг заявил, что Китаю и всему миру крайне важно правильно понимать друг друга. Чан сказал, что Пекин должен использовать «любую возможность», чтобы донести свою позицию. «Но независимо от того, примет ли Китай участие в диалоге, мы все обязаны поддерживать контакты с Китаем на различных форумах, чтобы не оказаться в ситуации, когда любая из сторон неправильно истолковывает, просчитывается или искажает позицию друг друга. Это опасно».