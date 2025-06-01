Выборы примара проходят в четырех населенных пунктах Молдовы

По итогам новых местных выборов, которые состоялись в указанных населенных пунктах 18 мая, ни один кандидат на пост примара не набрал более половины голосов зарегистрированных избирателей.
Как заявили в Центризбиркоме, для проведения второго тура голосования было напечатано 13 684 бюллетеня, все на румынском языке. Стоимость одного бюллетеня составляет 0,60 леев, а общая стоимость тиража превышает восемь тысяч леев.
Голосование во втором туре новых местных выборов будет проводиться по тем же избирательным спискам, которые использовались в первом туре, уточнили в ЦИК.