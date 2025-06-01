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Выборы примара проходят в четырех населенных пунктах Молдовы

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Второй тур новых местных выборов проходит в четырех населенных пунктах Молдовы в это воскресенье. Примаров выбирают жители коммуны Болдурешть Ниспоренского района, села Табань Бричанского района, коммуны Киперчень Оргеевского района и села Талмаза Штефан-Водского района.

Источник: Sputnik.md

По итогам новых местных выборов, которые состоялись в указанных населенных пунктах 18 мая, ни один кандидат на пост примара не набрал более половины голосов зарегистрированных избирателей.

Как заявили в Центризбиркоме, для проведения второго тура голосования было напечатано 13 684 бюллетеня, все на румынском языке. Стоимость одного бюллетеня составляет 0,60 леев, а общая стоимость тиража превышает восемь тысяч леев.

Голосование во втором туре новых местных выборов будет проводиться по тем же избирательным спискам, которые использовались в первом туре, уточнили в ЦИК.