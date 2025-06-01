Боевики предложили внести изменения в ответ на разговоры о прекращении огня

Глубокие разногласия между ХАМАСОМ и Израилем помешали предыдущим попыткам восстановить режим прекращения огня, который был нарушен в марте всего через два месяца, напоминает The Guardian. Израиль настаивает на том, чтобы ХАМАС полностью разоружился и был ликвидирован как военная и правящая сила, а также чтобы все 58 заложников, все еще удерживаемых в Газе, были возвращены, прежде чем он согласится прекратить войну. Израильское правительство опасается, что длительное прекращение огня и вывод войск оставят за ХАМАСОМ значительное влияние в Газе, даже если он официально откажется от власти. Израильтяне опасаются, что со временем ХАМАС сможет восстановить свои вооруженные силы и начать новые атаки в духе событий 7 октября.