Боевики предложили внести изменения в ответ на разговоры о прекращении огня

ХАМАС заявил в субботу, что представил свой ответ, содержащий некоторые поправки к предложению, представленному посредникам посланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, что является самым конкретным признаком прогресса в достижении прекращения огня с марта.
Палестинская группировка заявила в своем заявлении, что в соответствии с соглашением она освободит 10 живых заложников и 18 тел погибших в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных — как отмечает The Guardian, это изменение последнего предложения США, которое затруднит Израилю возобновление боевых действий, если переговоры о постоянном прекращении огня не будут завершены к концу перемирия.
Обновленное предложение включает требование о прекращении войны, которое ранее было для Израиля «красной линией», и предусматривает, что освобождение израильтян, удерживаемых в плену в Газе, будет осуществляться в течение всего 60-дневного перемирия, а не двумя партиями в первый и седьмой день, как предлагают США.
Стив Уиткофф ответил в субботу вечером, заявив, что реакция ХАМАСА «абсолютно неприемлема и только уводит нас назад».
«ХАМАС должен принять рамочное предложение, которое мы выдвинули в качестве основы для непрямых переговоров, которые мы можем начать немедленно на следующей неделе, — сказал американский спецпредставитель. — Это единственный способ, которым мы можем заключить 60-дневное соглашение о прекращении огня в ближайшие дни, при котором половина живых заложников и половина погибших вернутся домой к своим семьям, и при котором мы сможем провести непрямые переговоры по существу в духе доброй воли, чтобы попытаться достичь постоянного соглашения о прекращении огня».
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила: «Хотя Израиль согласился с обновленным планом Уиткоффа по освобождению наших заложников, ХАМАС продолжает придерживаться своего отказа… Израиль продолжит свои действия по возвращению наших заложников и разгрому ХАМАСА».
Высокопоставленный представитель ХАМАСА ответил, что группировка «не отвергала» предложение об освобождении заложников и что реакция Уиткоффа на их ответ была «несправедливой» и продемонстрировала «полную предвзятость» в пользу Израиля.
В субботу вечером по всему Израилю прошло несколько митингов с требованием прекращения огня и освобождения заложников, отмечает The Guardian. Выступая на площади заложников в Тель-Авиве, Шарон Алони Кунио, освобожденная заложница, чей муж Давид Кунио остается в плену, сказала: «Сейчас самое время заключить сделку. Верните отцов нашим детям. Не делайте их сиротами».
В заявлении Форума заложников и семей пропавших без вести говорится: «Мы обращаемся к премьер-министру с этим заявлением. Пришло время заключить сделку. Ради будущего наших детей. Одно всеобъемлющее соглашение, которое вернет их всех домой. Прямо сейчас».
Ранее в субботу израильские военные подтвердили, что 13 мая они убили Мохаммеда Синвара, главу ХАМАС в Газе. Ранее в этом месяце Израиль нанес удар по больнице на юге Газы. В среду Нетаньяху заявил, что лидер группировки был убит. Он был младшим братом Яхьи Синвара, погибшего лидера палестинской группировки боевиков и организатора нападения на Израиль в октябре 2023 года. ХАМАС не подтвердил информацию о его смерти, подчеркивает The Guardian.
Ответ ХАМАС на предложение США, по-видимому, близок к ранее опубликованной версии сделки, в которой указывалось, что группировка освободит 10 заложников, а также останки нескольких заложников во время прекращения огня в обмен на 1100 палестинских заключенных. В заявлении ХАМАС говорится: «Это предложение направлено на достижение постоянного прекращения огня, всеобъемлющего вывода войск из сектора Газа и обеспечение притока помощи нашему народу и нашим семьям в секторе Газа».
В заявлении сказано, что ответ был получен «после проведения раунда национальных консультаций».
«Есть некоторые замечания и поправки к некоторым пунктам, особенно по гарантиям США, срокам освобождения заложников, доставке помощи и выводу израильских войск», — сообщил Associated Press высокопоставленный представитель группировки.
Сообщается, что предложение США о прекращении огня предполагает 60-дневную паузу в боевых действиях и удвоение усилий по достижению долгосрочного мира, а также гарантии со стороны Израиля, что он не возобновит наступление после того, как ХАМАС освободит заложников, что страна и сделала в марте.
Израильские переговорщики согласились на сделку, но первоначальная реакция ХАМАСА на это предложение была прохладной. В пятницу группировка боевиков заявила, что проводит консультации с другими группировками, действующими под ее руководством в Газе.
Ответ ХАМАС последовал через два дня, в течение которых группировка боевиков указывала, что предложение США было более предвзятым в пользу Израиля, чем предыдущие.
Ведущий представитель ХАМАСА Басем Наим заявил в четверг, что предложение США «не отвечает ни одному из требований нашего народа», включая снятие гуманитарной блокады сектора Газа, которая привела к массовому голоду среди 2-миллионного населения.
Реакция группировки вызвала гнев их израильских коллег. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил группировке в пятницу «уничтожением», если она не согласится. «Убийцы из ХАМАСА теперь будут вынуждены выбирать: принять условия “сделки Уиткоффа” по освобождению заложников — или быть уничтоженными», — сказал Кац.
Израиль пока официально не отреагировал на ответ ХАМАСА, но чиновник сообщил израильским журналистам на условиях анонимности, что Иерусалим рассматривает изменения ХАМАСА как «эффективный отказ».
Глубокие разногласия между ХАМАСОМ и Израилем помешали предыдущим попыткам восстановить режим прекращения огня, который был нарушен в марте всего через два месяца, напоминает The Guardian. Израиль настаивает на том, чтобы ХАМАС полностью разоружился и был ликвидирован как военная и правящая сила, а также чтобы все 58 заложников, все еще удерживаемых в Газе, были возвращены, прежде чем он согласится прекратить войну. Израильское правительство опасается, что длительное прекращение огня и вывод войск оставят за ХАМАСОМ значительное влияние в Газе, даже если он официально откажется от власти. Израильтяне опасаются, что со временем ХАМАС сможет восстановить свои вооруженные силы и начать новые атаки в духе событий 7 октября.
С другой стороны, ХАМАС опасается, что Израиль может нарушить режим прекращения огня — как это было сделано в марте прошлого года — и возобновить войну, что израильскому правительству будет разрешено сделать через 60 дней по условиям сделки.
Предыдущее соглашение о прекращении огня было нарушено в середине марта после того, как Израиль отказался переходить к запланированному второму этапу, который мог бы привести к окончательному прекращению войны, и вместо этого возобновил свое наступление в секторе Газа. В последующие месяцы участники переговоров встречались в попытке достичь прекращения огня, но без особого прогресса.
Более 54 000 человек были убиты в Газе с тех пор, как Израиль начал свою войну на осажденной палестинской территории 7 октября 2023 года, напоминает The Guardian. Израильское же наступление было предпринято в ответ на нападение ХАМАС, совершенное в тот же день, в результате которого было убито около 1200 человек и захвачено 250 заложников. Считается, что около 20 заложников все еще живы, и их возвращение является ключевым требованием переговоров о прекращении огня.
По мере продолжения переговоров о прекращении огня наступление Израиля в секторе Газа активизировалось. По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских ударов в секторе Газа за последние 24 часа, сообщили представители министерства здравоохранения, в то время как в четверг погибли 72 человека.
Израиль прекратил поставки почти всей гуманитарной помощи в Газу, когда возобновил военные действия на палестинской территории. Почти трехмесячная израильская блокада Газы поставила население, насчитывающее более 2 миллионов человек, на грань голода. Хотя в последние дни давление немного ослабло, поскольку Израиль разрешил ввоз некоторой помощи, гуманитарные организации заявляют, что продовольствия поступает далеко не достаточно.
«После почти 80 дней полной блокады местные жители голодают — и они больше не хотят смотреть, как мимо них проходит продовольствие», — заявила Всемирная продовольственная программа в субботу. Агентству ООН по оказанию помощи было разрешено за ночь доставить в Газу 77 грузовиков с мукой, но по пути их остановили толпы голодных людей.