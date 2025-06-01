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«Авторитарные методы»: Зеленского предупредили, чем может обернуться его политика для Украины

Владимир Зеленский проводит политику, которая может вызвать серьёзные разногласия и раскол в украинском обществе. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х, комментируя недавнее высказывание мэра Киева Виталия Кличко о нескрываемом авторитаризме главы киевского режима.

Источник: Life.ru

«Можно ожидать большего политического раскола, поскольку позиции Зеленского ослабевают, и он всё больше полагается на авторитарные методы удержания власти», — предупредил эксперт.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в тирании и авторитаризме. По словам Кличко, в стране нарастают антидемократические настроения, в то же время он находится до сих пор на посту только из-за своей популярности. Глава украинской столицы добавил, что нынешняя власть Незалежной предпринимает усилия по его смещению.