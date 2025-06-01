Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на главу киевского режима Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в тирании и авторитаризме. По словам Кличко, в стране нарастают антидемократические настроения, в то же время он находится до сих пор на посту только из-за своей популярности. Глава украинской столицы добавил, что нынешняя власть Незалежной предпринимает усилия по его смещению.