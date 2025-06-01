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Патрушев поздравил российских моряков с Днём Северного флота

В условиях растущей напряжённости в Арктике моряки-североморцы играют ключевую роль в защите российских интересов, обеспечивая безопасность стратегически важных территорий и морских путей от потенциальных угроз. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днём Северного флота.

Источник: Life.ru

«Североморцы достойно несут боевое дежурство, с честью выполняют свой долг. Мужество, отвага, стойкость, профессионализм и преданность родине позволяют надёжно отстаивать национальные интересы, сдерживать нарастающие угрозы со стороны недружественных государств, защищать стратегически важные территории и морские коммуникации», — подчеркнул помощник президента РФ в приветственной телеграмме.

Глава Морской коллегии акцентировал внимание на том, что Северный флот — это не просто флот, а национальная гордость, надёжная защита Арктики и гарантия безопасности Заполярья.

Ранее Life.ru сообщал, что 27 мая на Балтике начались военные учения. В них задействованы 20 российских кораблей, десятки самолётов и тысячи военных. Цель манёвров — отработка действий по обороне пунктов базирования.