Патрушев поздравил российских моряков с Днём Северного флота

В условиях растущей напряжённости в Арктике моряки-североморцы играют ключевую роль в защите российских интересов, обеспечивая безопасность стратегически важных территорий и морских путей от потенциальных угроз. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в поздравлении с Днём Северного флота.