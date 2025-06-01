Новые Ил-76МД-90А поступят в российские войска в этом году

Артяков отметил, что эта машина является глубоким развитием легендарного советского Ил-76, получившим новый двигатель, усовершенствованное крыло и современное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также имеющим увеличенную дальность полёта и грузоподъёмность. По его словам, фактически это новый самолёт, отвечающий всем современным требованиям. Ил-76МД-90А позволит российской армии более оперативно и качественно отражать удары противника.