Новые Ил-76МД-90А поступят в российские войска в этом году

«В этом году в войска поступят новые машины в рамках ГОЗ. Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов — новых самолётов сверхтяжёлого и лёгкого класса», — заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
Он также подчеркнул ключевую роль Военно-транспортной авиации в обеспечении стратегической мобильности и обороноспособности страны. Предприятия «Ростеха» играют важную роль в развитии этого рода войск, регулярно поставляя современные Ил-76МД-90А.
Артяков отметил, что эта машина является глубоким развитием легендарного советского Ил-76, получившим новый двигатель, усовершенствованное крыло и современное бортовое радиоэлектронное оборудование, а также имеющим увеличенную дальность полёта и грузоподъёмность. По его словам, фактически это новый самолёт, отвечающий всем современным требованиям. Ил-76МД-90А позволит российской армии более оперативно и качественно отражать удары противника.
Первый заместитель гендиректора компании подчеркнул, что авиастроители «Ростеха» разрабатывают новую линейку военно-транспортных самолётов, включая сверхтяжёлые и лёгкие модели. Он отметил, что традиционно компетенции в этой области сосредоточены в ПАО «Ил», где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина.
Ранее сообщалось, что «Ростех» пополнил арсенал российских разработок новой ракетой «Булат», предназначенной для повышения эффективности ПТРК. Новинка позволяет увеличить возимый боезапас в четыре раза и расширить возможности поражения различных целей. Кроме того, холдинг «Высокоточные комплексы» представил дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис».