«Рельсовая война»: в Госдуме призвали остановить Зеленского после диверсии

Депутат Госдумы, профессор Самарского университета Михаил Матвеев призвал к жесткому ответу после ЧП в Брянской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов после подрыва моста. При этом и в Курской области через несколько часов также обрушился железнодорожный мост, когда по нему проезжал локомотив. Официально о подрыве в Курской области пока не сообщалось, но СМИ со ссылкой на источники сообщают, что, скорее всего, это тоже диверсия.
«Очевидно, что за подрывом пассажирского поезда в Брянской области стоит “партия войны” во главе с Зеленским и ее европейскими спонсорами», — написал Матвеев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что преследуется цель — срыв мирных переговоров. В связи с этим парламентарий указал, что перед российским руководством стоит непростой выбор: «эскалация или очередная апелляция к Трампу и продолжение “мирных” переговоров».
При этом Матвеев считает, что в любом случае кто-то должен остановить Зеленского, иначе «страну может ждать целая серия терактов».
«Всем пострадавшим — искренние соболезнования, вся страна с вами!», — написал депутат в конце своего сообщения.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее в эфире телеканала «Россия 24» сообщил: «Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, в котором было 388 пассажиров». В РЖД уточнили, что поезд № 86, следовавший по маршруту Климов-Москва, сошел с рельсов в 22:44 31 мая на перегоне Пильшино-Выгоничи.
По данным на 8:00 1 июня в результате происшествия погибли семь человек. 66 человек пострадали, госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рано утром сообщил, что ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза, которые было оперативно ликвидировано. У одного из машинистов повреждены ноги, при этом вся бригада доставлена в больницу.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что в ЧП в Курской области произошло в 02:30. При этом одна из опор моста могла быть повреждена взрывом на перегоне Остапово — Михайловский рудник. Пока официально власти о причинах происшествия не сообщали.