«Рельсовая война»: в Госдуме призвали остановить Зеленского после диверсии

Депутат Госдумы, профессор Самарского университета Михаил Матвеев призвал к жесткому ответу после ЧП в Брянской области, где пассажирский поезд сошел с рельсов после подрыва моста. При этом и в Курской области через несколько часов также обрушился железнодорожный мост, когда по нему проезжал локомотив. Официально о подрыве в Курской области пока не сообщалось, но СМИ со ссылкой на источники сообщают, что, скорее всего, это тоже диверсия.