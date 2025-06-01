Северная Корея направила загадочные объекты к потерпевшему крушение военному кораблю

КНДР направляет загадочные объекты, похожие на воздушные шары, к потерпевшему крушение военному кораблю. На новых спутниковых снимках видно, что Северная Корея развернула объекты, похожие на воздушные шары, рядом со своим поврежденным военным кораблем водоизмещением 5000 тонн, который лежит на боку и частично погружен в воду после неудачного запуска на прошлой неделе.
Хотя назначение этих предметов неясно, эксперты сообщили CNN, что они могут быть использованы для того, чтобы помочь вернуть корабль в вертикальное положение или защитить его от любопытных взглядов беспилотных летательных аппаратов.
Потерпевший крушение эсминец был новейшим военным кораблем страны и должен был стать триумфом амбициозных усилий КНДР по модернизации военно-морского флота, отмечает CNN. Вместо этого 21 мая из-за неисправности в спусковом механизме корма преждевременно соскользнула в воду, разрушив части корпуса и оставив носовую часть на мели, сообщили государственные СМИ КНДР, что стало редким признанием плохих новостей.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, ставший свидетелем неудачного спуска нового корабля в северо-восточном городе Чхонджин, назвал это «преступным деянием» и приказал стране срочно отремонтировать пока еще неназванный корабль до намеченного на конец июня пленума правящей Трудовой партии Кореи, назвав это вопросом национальной безопасности.
С тех пор официальные лица предприняли все возможные меры, чтобы устранить ущерб и наказать тех, кто, по их утверждению, несет за это ответственность, в результате чего за последние дни были задержаны четыре человека, включая главного инженера верфи.
Аналитики говорят, что, похоже, воздушные шары используются Северной Кореей для быстрого ремонта эсминца.
«Похоже, что то, что кажется воздушными шарами, было установлено не для того, чтобы поднять корабль с мели, а чтобы предотвратить его дальнейшее затопление», — сказал Ю Ен Вен, законодатель Национальной ассамблеи Южной Кореи и военный аналитик.
Офицер ВМС США в отставке Карл Шустер сказал, что если эти объекты действительно являются воздушными шарами, то у них может быть одно из двух назначений — либо предотвратить «разведку беспилотниками низкого и среднего уровня», либо уменьшить нагрузку на ту часть корабля, которая все еще стоит на причале.
«Это та область, которая, скорее всего, была повреждена, понесла наиболее серьезные повреждения и остается в состоянии сильного стресса, в то время как носовая часть остается вне воды», — сказал он.
Ник Чайлдс, старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море Международного института стратегических исследований, сказал, что Северная Корея может подвергнуться опасности дальнейшего повреждения корабля, если будет использовать воздушные шары для его удержания на плаву или подъема.
«Весьма вероятно, что корабль в любом случае испытывает довольно сильную нагрузку», и подъем сверху может усугубить эти нагрузки, — предположил он.
По словам Чайлдса, обычной процедурой было бы придать кораблю как можно большую плавучесть, а затем поднять его снизу.
Согласно спутниковым снимкам, предоставленным компанией Maxar Technologies, с 23 мая вокруг эсминца было обнаружено более десятка белых объектов, похожих на воздушные шары.
Судя по форме объектов и тому, что выглядит как хвостовые оперения, они могут быть уменьшенными версиями так называемых аэростатов — воздушных шаров, слегка напоминающих дирижабли, сообщили CNN эксперты в области обороны. Подобно дирижаблям, дирижабли получают плавучесть за счет подъемного газа, который позволяет им парить в воздухе или в воде.
По словам Шустера, на снимках, похоже, не видно каких-либо плавучих пузырей, поддерживающих корпус судна, которые США могли бы использовать в такой ситуации. Он добавил, что морская промышленность Северной Кореи, возможно, недостаточно развита для таких технологий.
Государственные СМИ КНДР ранее сообщали, что повреждения были менее серьезными, чем первоначально предполагалось, и что в корпусе не было пробоин, хотя он был поцарапан вдоль борта, а в корму попало немного морской воды. По оценкам, ремонт может занять около 10 дней, хотя аналитики настроены скептически.
Ранее Шустер сообщил CNN, что ремонтные работы могут занять до шести месяцев, в зависимости от того, насколько обширны повреждения корпуса, сколько воды проникло внутрь военного корабля и сколько «соляной корки» могло образоваться на металлических поверхностях, таких как стыки.
Неустойчивое положение судна также делает операцию по спасению необычайно сложной. «То, что оно наполовину погружено в воду, а наполовину поднято из воды, — это, по сути, наихудшая ситуация из возможных», — сказал Декер Эвелет, младший аналитик некоммерческой организации, специализирующейся на оборонных исследованиях.
Эксперт добавил, что операция была бы проще, если бы судно полностью опрокинулось в воду или если бы оно полностью перевернулось на суше. «Но поскольку он наполовину находится на суше, а наполовину в воде, если вы попытаетесь вытащить затонувшую половину, вы рискуете скрутить и сломать киль», — сказал Эвелет, имея в виду несущую конструкцию, проходящую вдоль днища корабля. «И если вы это сделаете, весь корабль превратится в хлам».
Чайлдс считает, что Северной Корее, возможно, придется разрезать корабль на части, а затем попытаться спасти то, что можно, потому что вернуть его в прежнее положение — чрезвычайно сложная задача. «Очень часто единственный способ освободить причал, это разобрать хотя бы часть судна, чтобы упростить эксплуатацию, привести в порядок то, что у вас осталось, отбуксировать его и принять решение о том, восстанавливать его или сдавать на металлолом», — сказал он.