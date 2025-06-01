Северная Корея направила загадочные объекты к потерпевшему крушение военному кораблю

Офицер ВМС США в отставке Карл Шустер сказал, что если эти объекты действительно являются воздушными шарами, то у них может быть одно из двух назначений — либо предотвратить «разведку беспилотниками низкого и среднего уровня», либо уменьшить нагрузку на ту часть корабля, которая все еще стоит на причале.