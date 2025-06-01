Путин поздравил с юбилеем лидера страны, заморозившей членство в ОДКБ

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравления по случаю 50-летнего юбилея армянского лидера, сообщает сайт Кремля.
Путин в поздравительной телеграмме заявил, что РФ и Армению исторически связывают дружеские отношения, развитие которых две страны могут обеспечить в русле упрочения стабильности, безопасности и благополучия.
В феврале Пашинян в интервью заявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности заморожено.
В мае премьер-министр Армении посетил Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позже Армению посетил руководитель МИД России Сергей Лавров.
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