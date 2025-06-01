В Калининграде спустили на воду крупнейший десантный корабль для ТОФ

В настоящее время на стапелях завода «Янтарь» для Тихоокеанского флота строится ещё один большой десантный корабль — «Василий Трушин». Оба судна названы в честь командиров, руководивших десантными операциями на Тихом океане во время войны с Японией в 1945 году. Новые корабли способны перевозить крупные подразделения морской пехоты, тяжёлую технику и обеспечивать высадку десанта на необорудованное побережье, а также выполнять задачи по транспортировке грузов и поддержке операций с воздуха.