В Калининграде спустили на воду крупнейший десантный корабль для ТОФ

В пятницу, 30 мая, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялся спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев», который предназначен для Тихоокеанского флота России. Об этом сообщил Telegram-канал «Тихоокеанский флот».
Корабль построен по усовершенствованному проекту, разработанному специалистами «Невского проектно-конструкторского бюро». В процессе проектирования и строительства были учтены новейшие научно-технические достижения, а также опыт эксплуатации предыдущих судов серии. По словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, при создании корабля применялись современные решения, что позволило повысить его функциональность и надёжность.
Модифицированные большие десантные корабли, строящиеся для Тихоокеанского флота, заметно отличаются от головного корабля серии — БДК «Иван Грен». Главное отличие заключается в архитектуре корпуса и кормовой части: на новых судах появилась увеличенная полётная палуба, предназначенная для размещения вертолётов. Благодаря этим изменениям полное водоизмещение корабля возросло с 6600 до более 8000 тонн, а длина корпуса увеличилась со 135 до 150 метров.
В настоящее время на стапелях завода «Янтарь» для Тихоокеанского флота строится ещё один большой десантный корабль — «Василий Трушин». Оба судна названы в честь командиров, руководивших десантными операциями на Тихом океане во время войны с Японией в 1945 году. Новые корабли способны перевозить крупные подразделения морской пехоты, тяжёлую технику и обеспечивать высадку десанта на необорудованное побережье, а также выполнять задачи по транспортировке грузов и поддержке операций с воздуха.
Появление современных больших десантных кораблей нового поколения существенно расширяет возможности российского Тихоокеанского флота по переброске сил и средств, а также повышает мобильность и автономность группировки в регионе. Строительство кораблей этого класса на заводе «Янтарь» продолжается в рамках программы обновления десантных сил ВМФ России.